نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تتحدث عن تجربتها في مهرجان القلعة وتعلن عن مفاجأة الأربعاء القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة كارمن سليمان عن كواليس حفلتها أمس في افتتاح مهرجان القلعة بالإضافة إلى إعلانها عن طرحها لأغنية جديدة من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت كارمن سليمان:'CARMEN X إفتتاح مهرجان القلعة الدولي كانت ليلة مليانة غنا و حب و فرحة مع جمهور عاشق للفن و الحياة في بلدي الحبيبة مصر



أضافت :' غنينا مع بعض الأغاني بتاعتي اللي بتحبوها و غنيتلكوا كمان اغنية "بكائيات" لأول مرة ومبسوطة جداً انها عجبتكوا قوي كده إستنوا الاغنية يوم الاربعاء اللي جي في جميع المنصات الموسيقية"

وكانت قد استجابت الفنانة كارمن سليمان لطفلة صغيرة طلبت منها الغناء معها بحفلتها التى أقُيمت من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢ لتصعد الطفلة برفقتها ويغنينان “ يا جمالك ”

تم تحديد سعر رمزي موحد لجميع حفلات المهرجان بقيمة 60 جنيهًا.