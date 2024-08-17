نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة خاصة ونعمة الافوكادو ..أعمال درامية ناقشت قضايا المحاماه قبل مفترق طرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتعمد الدراما دائما مناقشة الواقع بكل القضايا التي تؤثر فيه ، ولعل من أبرز تلك القضايا "المحاماه" التي ألقت الدراما الضوء عليها بمختلف الاتجاهات خاصة إن هذه المهنة تمس حياة المواطن .



وعُرض مؤخرًا مسلسل مفترق طرق الذي حقق نجاح كبير جدًا والذي يحاكي حياة المحامين العملية والشخصية أيضًا ، وتدور الأحداث حول محامية تتعرض لعدة مشاكل في عملها لكنها تتطرق لحياتها الشخصية لتبدء الصراعات ، لم يكن مفترق طرق هو الأول الذي تحدث عن المحاماه بل يوجد عدد من المسلسلات الأخرى التي ناقشت ذلك وفي هذا التقرير نرصد أبرز تلك المسلسلات :



نعمة الأفوكادو

قدمت مي عمر خلال موسم رمضان الماضي مسلسل نعمة الأفوكادو الذي كان يتطرق لفكرة المحامي ، وتدور الأحداث حول محامية ناجحة في حياتها تساعد زوجها الفاشل لكي ينجح في حياته لكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد معرفتها خيانته لها وتبدأ صراعات الأنتقام منه.

حالة خاصة



تدور أحداث المسلسل حول محامي يعاني من التوحد يلتحق بمكتب محاماه ويلمع ذكاءه هناك في معرفة تفاصيل صغيرة عن القضايا ليكون من أنجح المحامين هناك وبعدها يتزوج من فتاة ويساعدها على الأقامة بمصر ويفتح مكتب محاماه خاص به .

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هو مسلسل مأخوذ من فورمات مسلسل أمريكي ناجح ،تدور الأحداث حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي ويلجأ محامي في الاعتماد على شاب آخر كمحامي بالرغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.



الميزان

ويعتبر من أشهر الأعمال التي ناقشت فكرة المحاماه تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، ويتطرق إلى الألاعيب والخطط والقضايا المختلفة.