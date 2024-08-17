أيمن سلامة: أنا ضد إنجذاب المنتجين والمخرجين للتيك توكر والبلوجر وترك الفنانين (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المؤلف أيمن سلامة فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن حرصه الشديد لدعم مهرجان القومى للمسرح المصرى و حضوره قائلًا" حرصي على الحضور ينبع من كوني رجل مسرح بكل ما تحمله الكلمة من معنى."

أيمن سلامة

و أردف حديثه " أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وعضو في المسرح القومي، ولدي إسهامات مسرحية عديدة، آخر أعمالي كانت مسرحية "الوصية" التي كتبتها بالتعاون مع المخرج الكبير خالد جلال على خشبة المسرح القومي، بالإضافة إلى ذلك، لدي كتب مسرحية أخرى. لذلك، كرجل مسرحي، من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرًا لأرى أين وصل المسرح المصري وما تحقق من إنتاج، هذا المهرجان يجمع كل ألوان المسرح المصري، ولذا من الضروري أن نتابع تطوراته."

و كشف رأيه بتجاهل المنتجين شباب وفنانين المسرح قائلًا " فيما يتعلق بالشباب، أرى أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا بهم في الوقت الحال، على سبيل المثال في مسلسل "صدفة" السنة الماضية، قدمنا عشرة وجوه جديدة من البنات وعشرة من الأولاد، وهم جميعهم موهوبون ومبتدئون في المجال نحن مهتمون للغاية بالشباب، ونتواصل بشكل دائم مع طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية. عندما نبدأ أي عمل جديد، أحرص على زيارة المعهد برفقة المخرج، حيث يقوم الدكتور أشرف زكي بتنظيم لقاءات مع الطلبة. نحن في تواصل دائم مع الشباب، ونشركهم في أعمالنا، مما يدل على اهتمامنا الكبير بالوجوه الجديدة"

واستطراد حديثه “ أما بخصوص اختفاء بعض الفنانين، فلا أعتقد أن هناك تجاهلًا من المنتجين، ولكن هناك عوامل عدة، من بينها عامل السن، قد تؤدي إلى قلة ظهور بعض الفنانين.

واستاء من دخول البلوجرز والتيك توكر الفن " أنا أرفض تمامًا فكرة الاعتماد على أشخاص غير محترفين أو بلوجرز في العمل الفني، لأن ذلك من شأنه أن يفسد الفن”