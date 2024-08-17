هالة صدقي تشيد بأغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة هالة صدقي شيرين عبد الوهاب بمناسبة طرح الاغاني الجديدة من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت هالة صدقي:'في أغلب الأحيان الفنان الحقيقي كل ما مر من مشاكل وضغوطات حياتية ازداد بريق شيرين ازدادت صدق ومشاعر وجمال مبروك يا جبارة

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "هنحتفل"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وتصدرت التريند.



والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، الذين حرصوا على الترويج للأغنية طرحها على حساباتهم بمواقع السوشيال ميديا.

يذكر أن ظهرت شرين عبدالوهاب خلال الفتره الماضية على السوشيال ميديا ونشرت أغنيتين من ألبومها الجديد الذي أحتل منصة أكس، «تويتر» سابقًا.

الأغنية الأولى بعنوان "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل، هندسة صوت خالد سند أمين نبيل، والثانية "بتمنى أنساك" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس توما.