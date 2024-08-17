سر تصدر تامر شلتوت للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان تامر شلتوت، تريند جوجل، وذلك بسبب الأزمة الصحية الصعبة التي مر بها، والتي أعلنت عنها الصفحة الرسمية له من على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إنستجرام”، حيث حرصوا على طمأنة الجمهور على حالته، من خلال نشر صورة له عقب خروجه من غرفة العمليات، بعد خضوعه لجراحة دقيقة خلال الساعات الماضية.

وكتبت إدارة الصفحة للمتابعين: "ألف حمد وألف شكر، تامر شلتوت خرج من العمليات بخير، والجراحة تمت بنجاح الحمد لله، ونطمئن جمهوره على صحته، ونسأل الله أن يتم شفاؤه"، وعلى الفور انهالت تعليقات المتابعين بالدعاء له بالشفاء العاجل.

مسلسل حق عرب

وكان تامر شلتوت، قد شارك في دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل "حق عرب"، الذي قام ببطولته النجم أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر،وقد حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

مسلسل المداح أسطورة العودة

كما شارك تامر شلتوت في رمضان 2024 بمسلسل "المداح - أسطورة العودة"، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، وآخرون من النجوم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن، صباح إخوان"، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وعرض على قناة mbc مصر.