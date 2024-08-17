نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية.. نهال عنبر توجه رسالة دعم لـ تامر شلتوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة نهال عنبر رسالة دعم للفنان تامر شلتوت، بعد تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشرت نهال صورة لتامر شلتوت، وعلقت عليها قائلة: "ألف ألف سلامة عليك يا تامر وإن شاءالله تقوم بالسلامة وتخرج بألف خير إن شاءالله، دعواتكم له بالشفاء ".



تفاصيل إجراء تامر شلتوت عملية جراحية

وقد أعلن الحساب الرسمي للفنان تامر شلتوت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إجراءه عملية جراحية، في الساعات المقبلة،حيث نشر: “دعواتكم للفنان تامر شلتوت.. تجري له الآن عملية جراحية دقيقة وحالته حرجة جدًّا، دعواتكم أن يخرج من غرفة العمليات بخير،اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين”.





آخر أعمال تامر شلتوت





ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر شلتوت الفنية، هو مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال، حيث يجسد تامردور شخصية شريرة المتمثلة في “العفريت عماد”، وهو زوج شقيقة الشيخ صابر حمادة هلال.





أحداث مسلسل "المداح 4- أسطورة العشق"









وتدور أحداث مسلسل المداح حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ “صابر المداح” الذييؤديه الفنان حمادة هلال معركة الخير والشر التي يخوضها، وفي هذا الموسم الجديد، يلتقي بملك الجن قزح الذي يجسده الممثل فتحي عبدالوهاب.