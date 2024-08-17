نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه بجائزة الدير جيست.. خالد سرحان يوجه الشكر لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة الدير جيست عن مسلسل المداح أسطورة العودة، حيث حرص على توجيه رسالة شكر لكل جمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق تعليقًا قال فيه:" الحمد لله والشكر ليكم من قلبي يا أعظم جمهور فخور جدًا ومبسوط إني حصلت على جائزة التمييز عن دوري في مسلسل المداح دير جيست بتصويت الجمهور".

وأضاف:"الجايزة دي بتأكد لي إن كل التعب والمجهود اللي بعمله بيكبر بفضل دعمكم وحبكم الف شكر لكل واحد فيكم الجايزة دي بتاعتكم".



تعليقات الجمهور على منشور خالد سرحان



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك يا عالمي، انت متواضع تستاهل كل خير، ربنا يزيدك من فضله وكرمه يارب العالمين".



آخر أعمال خالد سرحان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سرجان فى السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وشارك فيه علا غانم، داليا البحيرى، بسمة، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود.

الفيلم هو الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" المعروض فى 2005، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى رومانسى، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسينى صاحب سنتر الكورسات، والذى تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل فى قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.