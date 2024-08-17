نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صيام يتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد صيام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له من أحد اللقاءات التلفزيونية، وهو يكشف عن إصابته لسرطان الرئة وإجراؤه عملية جراحية، كما كشف معاناته أثناء تلقي العلاج الكيماوي، وكشف أيضًا عن السبب وراء كل هذا وهو التدخين.

تفاصيل إصابة أحمد صيام بالسرطان

وظهر "صيام" في الفيديو وهو يتحدث عن رحلته مع مرض السرطان، قائلًا:" ابتديت التدخين من 1970 وحتى عام 2007، كنت تقريبًا مابتطفيش السيجارة، وكنت ساعات بتوصل لـ6 علب سجاير في اليوم".



وأضاف:"لما أصحى من النوم على ما أفطر، أكون شربت ست، سبع، تمن سجاير، لغاية ما جيت في لحظة، الكلام ده مثلًا أنا ابتديت تدخين سنة 1970 لغاية 2007، في 2007 فجأة بقيت أصحى من النوم ألاقي نفسي بكح جامد أوي والدنيا بتبقى مهزوزة لثواني، فالدنيا فيها قلق وأنا قلقت، فرحت فاتح المكتبة مطلع سجاير ورميتها،وقولت أنا مش هشرب سجاير خلاص".



وتابع: "روحت للدكتور وقال لي الورم بتاعك على فص من الفصوص الثلاثة اللي في الرئة اليمين وإحنا هندخل نشيل الفص ده قلت له تمام نعمل العملية".

آخر أعمال أحمد صيام



ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صيام الفنية، هو مشاركته في بطولة مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.



أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"



وشارك في بطولة مسلسل "حق عرب" بجانب الفنان أحمد العوضي، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم:رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، إبراهيم السمان، وليد فواز، دينا فؤاد، وأخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.