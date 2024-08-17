انت الأن تتابع خبر سارة الودعاني ترد على شائعات زواج زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الفاشينستا السعودية، سارة الودعاني، عن صمتها إزاء الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن زواج زوجها عبد الوهاب السياف من فتاة أخرى بعيداً عن عالم السوشيال ميديا، خاصة بعد أن ربط البعض بين الأمر وبين سفرها خلال الأشهر الأخيرة من حملها.



وفضلت سارة الودعاني أن يكون الرد على طريقتها الخاصة من خلال نشر صورة جمعت بينها وبين زوجها عبد الوهاب السياف عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات.



ودعت سارة الودعاني أن يحفظ الله زوجها واصفة إياه بالصديق والحبيب إلى الأبد، حيث كتبت: "الله يحفظنا لبعض، ويديمنا حبيبين وزوجين وصديقين للأبد.. أجمل أقداري وألطفها



لم يكن ذلك الرد الوحيد من سارة الودعاني التي لم تتطرق إلى الموضوع بشكل مباشر، خاصة بعد أن تساءلت متابعة عن حقيقة زواج عبد الوهاب السياف بفتاة من القصيم، وفضلت المشهورة السعودية الرد بطريقة ساخرة.



واكتفت سارة الودعاني بوضع الكثير من الوجوه الضاحكة رداً على هذا السؤال وكتبت: " مجانين إنتو"؟، في إشارة منها إلى أن الأمر محض شائعة ولا أساس له من الصحة.



وبدأت قصة شائعة زواج عبد الوهاب السياف، من خلال فتاة عبر تطبيق تيك توك، ونشرت مزاعم حول الأمر، معتبرة أن السبب يعود إلى إهمال سارة الودعاني لزوجها ومنزلها.



ونشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سفر سارة الودعاني إلى تايلاندا كان بسبب إصابتها بالاكتئاب بعد أن علمت بقصة زواج عبد الوهاب السياف، وهو ما تسبب لها في صدمة كبيرة، وفي النهاية ولدت ابنتها الرابعة في موعد أبكر من المتوقع.



وروج البعض إلى أن طريقة حياة سارة الودعاني وخروجها المستمر من المنزل وحياتها التي وصفها البعض بأنها غير منظمة كانت السبب وراء الزيجة الثانية.



ومع تصاعد شائعات زواج زوج سارة الودعاني، تصدر اسم الثنائي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الزيحة المدعومة، خاصة بعد أن ادعت صاحبة التعليق أن تلك التفاصيل ذكرت من مصدر مقرب من العروس التي تقيم في القصيم، ومن عائلة محافظة، وكشفت عن بعض الأمور للأشخاص المحيطين بها .