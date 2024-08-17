انت الأن تتابع خبر هجوم على إلهام الفضالة وزوجها بسببب فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، ظهرت فيه في لحظات رومانسية طريفة مع زوجها، شهاب جوهر، تفاعل معها الجمهور بين معبرين عن إعجابهم بالثنائي وآخرين مهاجمين لها.



واعتبر البعض أن إلهام الفضالة، ترد على هيا الشعيبي بطريقة غير مباشرة، بعد أن سخرت الأخيرة من مواطنتها بسبب الحجاب، ونشرت مقطع فيديو تقلدها فيه بطريقة عرضتها لهجوم واسع.



ووثق الفيديو لحظة دخول شهاب جوهر على إلهام الفضالة في كواليس أحد الأعمال التي تقوم بتصويرها الآن، لتعبر الفنانة الكويتية عن فرحتها، وتخبره بأنها تفتقده فقالت إلهام الفضالة: "تعالى وحشتني، ما شوفتك اليوم".



وتفاعل الجمهور مع فيديو إلهام الفضالة في تعليقات لم تخل من الانتقادات والكلمات الحادة منها: "انا ما صدقها لو أموت الدليل نفس الشي سوت حق طليقها خليل أفلام ابلاش وآخر شي قالت جذب ومو صج ويضربها وبعنفها".

وفي تعليق آخر : "انا ما أصدق هالشي؛ لأنه شهاب أحس أخذها فرصة أنه الهام مسويه قروب، ويبي يشتهر على ظهرها والي يحب زوجته صج يقعدها بالبيت، ويصرف عليها وأتمنى يا عالم تقولون لإلهام ترى الشعب زهق من مسلسلاتها لازم تنوع كله هي يا الحمات إلى يخافون منها حيل ولازم لها هي به لا، ولاحظوا لازم تخافون منها وتمدحونها حيل وتطيرونها بالمسلسل غلط المفروض تطلع من هالشي بصراحة اي مسلسل يطلع نعرف شنو دورها وقروبها هذا هو والمشكلة يفشلون ومستمرين ليش ما درى هل هي تبي الناس ليشافت المسلسل تغير التلفزيون أو أنه أحد يطلبها تمثل معاه علشان جذي تسوي قروب ونفس هالشغله ونفس السوناريو أتمنى تتقبل النقد ترى النقد نصيحة" .