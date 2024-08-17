ليلة غنائية تجمع نانسي عجرم وعايض يوسف على مسرح محمد عبده أرينا

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وحفلات جولة المملكة، أحيا كل من الفنانة نانسي عجرم والفنان عايض يوسف، مساء الأمس الجمعة، حفلًا غنائيًا مميزًا بمدينة الرياض بمسرح محمد عبده أرينا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وبتنظيم شركة بنش مارك.

الفنان عايض يوسف

افتتح الحفل الفنان عايض يوسف حيث أشعل حماس الجمهور بأداء باقة من أعماله الفنية الرائعة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، ثم صعدت الفنانة نانسي عجرم إلى المسرح لتقدم أداء مميزًا أسرت به قلوب الجمهور الحاضر بتقديم مجموعة متنوعة أعمالها الغنائية.

في ختام الحفل، أعرب الفنان عايض يوسف عن سعادته الكبيرة بالحفل وقدم شكره للجمهور الذي منح الحفل طابعًا مميزًا.

نانسي عجرم

ومن جهتها عبرت الفنانة نانسي عجرم عن شكرها لجمهور الرياض على الترحيب الحار والاستقبال الرائع الذي حظيت به.