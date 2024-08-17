نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان ترك تشارك جمهورها بصورة جديدة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الفنانة حنان ترك في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها، حيث شاركت صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" يارب بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا ومن خير أمة أخرجتنا... اللهم فاتم علينا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى واجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين واجعلنا لمن هدى واهتدى وسمع ووعي وممن سبقت لهم منك الحسنى وممن نال أفضل ما يتمنا ولا تجعلنا ممن ضل وغوى يارب العالمين ".

تعليقات الجمهور على منشور حنان ترك

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، ربنا يثبت أقدامك، قمر، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حنان ترك



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حنان ترك مسلسل الأخت تريز الذي عرض في عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج أنا والعسل، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، ويعد ذلك آخر لقاء تليفزيوني لها.

تفاصيل مسلسل الأخت تريز لـ حنان ترك

كان مسلسل الأخت تريز يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحا كبيرا من خلال الشخصيتين التي ظهرت بهما في أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين، الأولى مسيحية واسمها تريز، والأخرى مسلمة خديجة، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان توأم.