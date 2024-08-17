نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم: «أنا أم شديدة.. وبلتزم حدودي وأنا خارجة مع ابني» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة هيدي كرم، عن طبيعة علاقتها في التعامل مع ابنها نديم خاصًة في الأماكن العامة، بعد ظهوره معها كثيرًا، ووصفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه خطيبها أو شقيقها.

تصريحات هيدي كرم

وأوضحت هيدي كرم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن أثناء خروجها بصحبة ابنها في مكان عام تلتزم حدودها، قائلة: «لما بمشي معه في الشارع أو خارجة معه في مكان ما، بحاول ألتزم حدودي، مقعدش أبوسه، أو أحضنه أو كل شوية أطبطب عليه، أو أحط راسي على كتفه».

شكلنا مش لايق على بعض.. أبرز تصريحات هيدي كرم عن علاقتها بنجلها

وأضافت هيدي كرم، قائلة: «لما بقوله في مكان عام اسم الدلع، مايقولش أنا كبرت معندوش مشكلة دي، ومعندوش مشكلة في البوس والأحضان،، هو حبيبي استسلم للتخلف العقلي اللي عندي، لكن المجتمع مش متقبلنا الحقيقة، وشكلنا مش لايق على بعض كأم وابنها».

وأكدت هيدي كرم، على أنها كانت أم شديدة وخاصًة في أوقات المذاكرة؛ لأن نديم ابنها عاش فترة طويلة معها، مشيرة إلى أنها تحملت وحدها عناء تربيته في ظل غياب الأب، وبعدها ندمت على ذلك ولكنه سامحها.

