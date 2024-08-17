تامر عبد المنعم: مسرحية نوستالجيا 80/90 نجحت بشكل كبير.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر عبد المنعم، تفاصيل مسرحية نوستالجيا 80/90، قائلًا: كل واحد بيبقى عامل فكرة ومؤمن بيها بتنجح.

تصريحات تامر عبدالمنعم

وتابع تامر عبد المنعم خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: المسرحية نجحت بشكل كبير، والجمهور كان عدده أكبر من المتوقع، وصفوف غفيرة على شباك التذاكر أكثر من العدد المتواجد بالصالة.

وعلق تامر عبد المنعم: جمهور المسرح جعلني أنفذ عرضين، وتم عرض الفكرة على الفنانين، وتم أداء الفكرة.

تامر عبد المنعم:لدينا فن عظيم جدًا

واختتم: لدينا فن عظيم جدًا وقوى ناعمة عظيمة جدًا، ولو عيشنا على الماضى الخاص بنا فقط ممكن أن نعيش ليوم القيامة لقوة الفن المصرى وعراقته فضلا عن المبدعين من الجيل الحالى.