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تامر عبد المنعم: مسرحية نوستالجيا 80/90 نجحت بشكل كبير.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر عبد المنعم، تفاصيل مسرحية نوستالجيا 80/90، قائلًا: كل واحد بيبقى عامل فكرة ومؤمن بيها بتنجح.

تصريحات تامر عبدالمنعم 

 

وتابع تامر عبد المنعم خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: المسرحية نجحت بشكل كبير، والجمهور كان عدده أكبر من المتوقع، وصفوف غفيرة على شباك التذاكر أكثر من العدد المتواجد بالصالة.

 

وعلق تامر عبد المنعم: جمهور المسرح جعلني أنفذ عرضين، وتم عرض الفكرة على الفنانين، وتم أداء الفكرة.

تامر عبد المنعم:لدينا فن عظيم جدًا 

واختتم: لدينا فن عظيم جدًا وقوى ناعمة عظيمة جدًا، ولو عيشنا على الماضى الخاص بنا فقط ممكن أن نعيش ليوم القيامة لقوة الفن المصرى وعراقته فضلا عن المبدعين من الجيل الحالى.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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