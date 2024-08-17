رامي صبري يحيي حفلًا كامل العدد بحضور 20 ألفًا بطنطا

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم رامي صبري خلال الساعات الماضية حفلا جماهيريا ناجحا بنادي سيتي كلوب طنطا بحضور كامل العدد؛ ليقدم واحدًا من أهم حفلات الصيف هذا الموسم.

تفاصيل الحفل

وحرص الجمهور على التواجد مبكرا من أجل الحفل حيث زاد العدد عن 20 ألف مشاهد وحرص رامي على تلبية طلبات الجمهور الذي طلب منه عدد من الأغنيات وسط تفاعل كبير من الجمهور على مدار الحفل.



الأغاني التي قدمها رامي صبري خلال الحفل



وقدم رامي خلال الحفل عددًا من أغاني ألبومه الجديد "جامد كده كده" ومنها "كنا معديين وعلى بالي وما بتحصليش كتير" بالإضافة إلى عدد من الأغاني السابقة التي ارتبط بها الجمهور.

وكان رامي صبري تصدر التريند الأول على موقع يوتيوب مصر والعديد من الدول العربية في الأيام السابقة بأغنية "كداب" وكانت آخر إصدارات الألبوم أغنية "فيها أيه" التي أطلقها أول أمس.