هيدي كرم تكشف تفاصيل دورها في فيلم «آل شنب».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هيدي كرم، عن مشاركتها في بطولة فيلم «آل شنب» والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

تصريحات هيدي كرم

وقالت هيدي كرم في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن «آل شنب»، فيلم إنساني اجتماعي كوميدي، بسيط جدًا وبالرغم من ذلك فهو عميق جدًا؛ لأنه يناقش العلاقات الإنسانية ما بين العائلة الواحدة عندما تجتمع في ظرف حزين.

وأضافت هيدي كرم، قائلة:«هنشوف ايه اللي هيحصل في بيت كبير، فيه أخوات كتير وأحفاد كتير، بأفكار مختلفة تمامًا، بيتجمعوا في ظرف حزين لمدة 3 أيام في بيت العائلة».

هيدي كرم تكشف عن كواليس مشاركتها في ال شنب

وأشادت هيدي كرم، بتعاونها مع الفنانة سوسن بدر والفنانة ليلى علوي، والفنانة لبلبة، والفنان خالد سرحان، مؤكدة على طاقم العمل يتمتع بخفة الدم، مشيرة إلى أن فيلم «آل شنب» ليس كوميديًا، ولكنه مكتوب بشكل جيّد «دمه خفيف»، للمؤلف أحمد رؤوف إسماعيل وإسلام حسام، ومن إخراج آيتن أمين.

