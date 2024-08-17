نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يعلن عن قرار مفاجيء.. تفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملحن عمرو مصطفى عن قرار غناؤه أعماله بصوته مع تغيير كلمات الأغاني بعد انتهاء مدة حقوق الملكية وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

قرار مفاجيء

كتب عمرو مصطفى:“الأغاني اللي عملتها هترجع تاني بصوتي بعد انتهاء مدة حقوقها فيه أغاني عملتها من سنة 1999، يعني فاضل نحو عشرين سنة وترجع الحقوق تاني ليا، هنبتدي ننزلها من دلوقتي بصوتي، لكن بالكلام متغير وتوزيع جديد تمامًا، الأغاني دي هتفضل موجودة بصوتي طول العمر"



تابع:' وأي نسخة بصوت أي مطرب غناها قبل كده هتتمسح تمامًا بعد انتهاء المدة القانونية لها. حنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة



ختم قائلا:' خلال الخمس أو ست سنين الجايين، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة".

عمرو مصطفى وتصدره الترند

تصدر اسم الفنان عمرو مصطفى تريند "إكس" بعد أقل من ساعة من طرحه لأغنيته الجديدة "ليها فيّا"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.



وحرص عمرو على الاحتفاء بالمرأة من خلال كلمات أغنيته، موجهًا رسالة اعتراف واحتفال بحق المرأة في نجاح الرجل، بالإضافة إلى الترويج للأغنية بطريقة غير تقليدية ودعم الجمهور.