نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسناء سيف الدين تطرح أغنيتها الجديدة "نبذة سريعة" (فيديو ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة حسناء سيف الدين، أغنية جديدة بعنوان "نبذة سريعة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات محمود البحيرى، وألحان أحمد وجيه، وتوزيع ومكس وماستر أحمد وجيه، إشراف غنائى دكتورة أمل إبراهيم، وتم تسجيل الأغنية بأستوديو AW، وهى من إخراج محمد الكشكى، ومدير تصوير مصطفى مجدى.

كانت حسناء سيف الدين قد كشفت عن كواليس تحضيرات أغنية "نبذة سريعة"، حيث قالت عنها:" ستكون مفاجأة، للجمهور، لأننى أعمل عليها منذ فترة، وأنا مقلة فى الغناء بسبب التمثيل، لكنى أريد عندما أتواجد فى عالم الغناء، أن أتواجد بشكل مختلف".

كما انتهت حسناء سيف الدين مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "الشبكة" في دبي، سيناريو وإخراج الأردنى سامر خضر، وإنتاج المنتج إبراهيم القشعمى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين من مختلف الدول العربية منهم: من مصر حسناء سيف الدين، من سوريا: خالد القيش يزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي. ومن الأردن عبد الرحمن خضر، وكاترين علي وجميل براهنة، أنور خليل.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة حسناء سيف الدين مسلسل "حرب نفسية"، الذي عرض خلال الفترة الماضية وحقق ردود فعل واسعة، وتجسد حسناء من خلاله شخصية غادة التي يتم خطفها وتعذيبها ويحقق في خطفها الرائد حسن، الذي يجسد دوره الفنان المصري الراحل مصطفى درويش في آخر أعماله قبل رحيله العام الماضى، والمسلسل من بطولة أروى جودة، ومصطفى درويش، وجيهان خليل، وأشرف زكي، وعصام السقا، وحسناء سيف الدين، وأيمن عزب، ومحمد الدقاق، والقديرة هالة فاخر، وهو تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج: MGR.