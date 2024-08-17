نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد.. نجم الغناء حمزة نمرة في أول ظهور له على الشاشة بعد غياب طويل مع الدكتور عمرو الليثي الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يكشف حمزة نمرة لأول مرة من مدينة العلمين الجديدة حكايات أغانيه وأسرار نجاحها في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نجم الغناء حمزة نمرة في أول ظهور له علي الشاشة بعد غياب طويل، يكشف لأول مرة حكايات أغانيه وأسرار نجاحها، وتتخلل الحلقة غناء باقة من أجمل وأحدث اغانيه.

تجربة غناء تتر لأول مرة

ويكشف حمزة ولاول مرة عن رأيه في تجربة غناءه لتتر مسلسل ( سر الهى ) والذي عرض رمضان الماضي، وهل يفكر في التمثيل، وحكاية أغنية احلم معايا، واهم الحفلات التي قدمها داخل مصر وخارجها، وكيفية اختيار الأغاني التي يقدمها واختلاف لونه وأسلوبه في الغناء، والنجاح الكبير لأغنية داري يا قلبي وتخطيها ربع مليار مشاهدة.

كما يتحدث عن رأيه في مغامرة طرح الألبومات وبخاصة ان معظم المطربين اتجهوا إلى الاغانى السنجل، وسر لقب المطرب الشتوي، وظروف ولادة البوم مولود سنة 80.



تفاصيل الحلقة



كما تناول الحلقة الحديث عن حياته الخاصة وأبرز أصدقائه وعلاقته بوالده ودعمه له في ان يكون فنان، وعلاقته بزوجته وأبناءه وهل هو زوج مثالي وعلاقته بالسوشيال ميديا، وعشقه لآلة الجيتار ورأيه في اغاني المهرجانات والغناء الشعبي

انتظرونا وسهرة خاصة واستثنائية من مدينة العلمين الجديدة مع نجم الغناء حمزة نمرة الخميس المقبل ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة