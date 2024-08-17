نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نجم الجيل".. كارولين عزمي تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها بصورة لها مع النجم تامر حسني تحتفل بعيد ميلاده من خلالها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “كارولين” على الصورة قائلة:"كل سنة وانت طيب يا تيمو ودايما ناجح ومكسر الدنيا يا نجم الجيل".

أحدث أعمال كارولين عزمي

طرحت احدي شركات الاتصالات أغنية تجمع النجم تامر حسني والنجم بهاء سلطان، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويعتبر هذا الظهور بعد فترة كبيرة من لقائهما سويًا في بعض الأغاني أبرزها "راجعلى ليه" وأغنية "قوم اقف"، وشهد الكليب الذي قدمه النجمان تامر حسني وبهاء سلطان ظهور النجمتين كارولين عزمي ودارين حداد، واتسم الكليب بحالة من البهجة والسعادة التي تتناسب مع أجواء الصيف.

وايضا شاركت في مسلسل الوصفة السحرية كان آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي، وهو من بطولة الفنانة شيري عادل، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير، تدور الاحداث في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب «الوصفة السحرية لزواج ناجح» الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه «سنة أولى زواج» فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ «دينا» على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

آخر أعمال كارولين عزمي

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي هو مسلسل الوصفة السحرية،ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.