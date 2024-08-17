نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. وصول النجم العالمي إنريكي أرسي إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل النجم الاسباني العالمي إنريكي أرسي إلى القاهرة صباح أمس، حيث كان في استقباله المنتجان محمد عماد ومحمد الكومي.

تفاصيل دور إنريكي أرسي فيلم "موسم حصاد الكاكا"

واتجهوا جميعًا إلى التصوير في فيلا في منطقة مدينة العبور، حيث قام أرسي بالتدريبات على مشاهد الأكشن التي سيؤديها في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، ويجسد أرسي دور "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني من أخطر رجال المافيا.

قصة فيلم "موسم حصاد الكاكا"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين، مثل محمد ثروت، ومحمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم.

أبطال فيلم "موسم حصاد الكاكا"

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا بروداكشن" للمنتجان التابعة لمحمد عماد ومحمد الكومي، والفيلم من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام، يأتي انضمام النجم العالمي إنريكي أرسي، الذي حقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل "لاكازا دي بابيل" على منصة نتفليكس، ليضيف بعدًا جديدًا وحضورًا متميزًا للفيلم المصري المنتظر.

1000414430

1000414433

1000414436