نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة داليا المتبولي.. تفاصيل الدورة الثالثة من متلقى التميز والإبداع العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دكتور داليا المتبولي رئيس ملتقى التميز والإبداع العربي، لإقامة الدورة الثالثة من الملتقى برعاية اكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، والتي من المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل والمقام بفندق النايل ريتز كارلتون.

تفاصيل الدورة الثالثة ملتقى التميز والإبداع

وتشهد الدورة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة دكتور داليا المتبولي بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم:

هنا الزاهد، نيكول سابا، حمادة هلال، أحمد زاهر، ليلى زاهر، ملك زاهر، مي كساب، أوكا، شيكو، دياب، باسم سمرة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، روجينا، أروى جودة، دينا فؤاد، سمية الخشاب، شيري عادل، أسماء أبو اليزيد، هدى الأتربي، المطرب محمود الليثي، محمد أنور، أحمد بدير، انتصار، هاجر أحمد، كارمن سليمان، عبير صبري، نهى عابدين، محمد محمود، شريف رمزي، جيسيكا حسام، جان رامز، أحمد جمال، هاجر السراج، زينب العبد، نور إيهاب، إلهام صفي الدين، وئام مجدي، أحمد جمال سعيد، محمود التركي.

الدورة الثانية ملتقى التميز والإبداع

يشار إلى إنه شهدت الدورة الثانية من ملتقى التميز والإبداع العربي، التي كانت برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة الثقافة، بالتعاون مع أكاديمية ويكيمديا لعلوم الإعلام، برئاسة دكتورة داليا المتبولي أستاذ الإعلام بجامعة دمياط، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام أبرزهم: عاصي الحلاني، وحميد الشاعري، وحكيم، والفنان خالد الصاوي، والفنانة الهام شاهين، وأكرم حسني، وحسن الرداد، ودرة، وبشرى، وداليا البحيري، والمخرج علي ادريس، والمؤلفة زينب عزيز، والإعلامي رامي رضوان، والكابتن أحمد حسن، والدكتور جاسم الياقوت، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.