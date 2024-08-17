نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طليقة سعد الصغير: مش هتنازل عن حقي منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رانيا صالح طليقة الفنان سعد الصغير في بيان صحفى أنها لن تتنازل عن حقها من سعد الصغير، على الرغم من اعتذاره لها في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة، وقوله لها ياريت تسامحنى ولم يصح أقول عنك كلام سب وقذف في حقك، حيث أنها كانت زوجتى .



وقالت عنه طليقته أنه انسان طيب وعلى الرغم من ذلك لن أتنازل عن حقى منه.



وأشارت رانيا صالح طليقة الفنان سعد الصغير أنها لم تحبس وتتواجد بمنزلها، وتنتظر أولى جلسات محاكمة سعد أمام المحكمة لاتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح حيث تم تحديد جلسة 1 سبتمبر لنظر أولى الجلسات.



وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، مؤخرا باشرت التحريات في بلاغ يتهم سعد الصغير، من سيدة تدعى رانيا صالح، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها بالسب والقذف خلال وسائل الاتصال.

طليقة سعد الصغير تتحدث عن بلاغها



وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر، وقام بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير بعدم التعرض لها وحمايتها.



وقدمت السيدة رانيا صالح لرجال الشرطة ما يثبت اتهامها لسعد الصغير باقتحام منزلها حيث رصدت كاميرات المراقبة تواجده في مدخل العقار.