نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تكشف عن تفاصيل أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صورة تعلن من خلالها عن أول تجربة غنائية لها.

برومو أغنية“ ليك”

وكشفت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن برومو فيديو كليب أغنية "ليك" تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القادمة، وعلقت بالقول "هل أنتم مستعدون لذك".

موعد طرح أغنية“ ليك”

أغنية النجمة رانيا يوسف "ليك" من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وهو من إنتاج فهد الزاهد - lifestylez studio، والمقرر طرحا بعد ثلاثة أيام عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب

وتعد اغنية "ليك"، أولي تجارب رانيا يوسف في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، هي فكرة المنتج فهد الزاهد، واعتمد على الاستعراضات بشكل كبير، تظهر رانيا يوسف بـ 3 إطلالات مختلفة.

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة رانيا يوسف، في بطولة مسلسل “عمر أفندي” مع الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر عرضه الأحد المقبل عبر شاشة قناة “ON” ومنصة شاهد، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وايضا تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "السرداب"، حيث انتهى صناع المسلسل، من تصوير مشاهدهم في العمل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويعكف الصناع حاليًا على الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للعمل استعدادًا لعرضه في أولى أيام شهر أغسطس، فيلم «ورد ريحان» تدور أحداثه في اطار تشويقي، مليء بالغموض من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف

آخر أعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، تدور أحداث المسلسل حول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها، في إطار كوميدي درامي، شارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.