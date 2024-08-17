القاهرة - محمد ابراهيم - "يوتيوب" يفك الحظر عن أغنية شيرين الجديدة "بتمنى أنساك"

بعد أن أثارت الفنانة شيرين عاصفة من الجدل بأغنيتها الجديدة "بتمنى أنساك"، عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتتصدر المشهد الفني مجددًا؛ فبعد أن حذف موقع "يوتيوب" الأغنية بسبب خلافات قانونية مع شركة روتانا، عادت الأغنية لتتصدر المشهد مر أخرى بعد فك الحظر عنها، لتعكس قوة تأثير شيرين على جمهورها الواسع وقدرتها على تجاوز التحديات.

شيرين عبد الوهاب

وعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقوة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة تحمل عنوان "بتمنى أنساك"، الأغنية التي طرحت مؤخرًا على منصات الموسيقى، ومنها يوتيوب، لاقت إستحسانًا كبيرًا من جمهورها، حيث حققت أرقامًا قياسية في المشاهدات والإعجابات في وقت قياسي، كما أن شيرين عبد الوهاب قامت بإعادة نشر "ستوري" لتفاعل جمهورها مع الأغنية على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وهو مالاقى استحسان كبير من الجميع.

صناع أغنية بتمنى أنساك

أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

كلمات أغنية بتمنى أنساك

وتقول كلمات الأغنية:

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم، بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم، وييجي النوم أو ييجي الموت، بس يسكت صوت الآها والعتاب واللوم اللوم بتمني أنساك.. أنا بتمنى أنساك هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام، وصحيت على نار وآلام كان قلبي وحيد مرتاح وأنت اللي مليته جراح خليتني أحبك ليه.. لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينك بتنام، بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول.

أغنية بتمنى أنساك تثير الجدل

تعتبر أغنية "بتمنى أنساك" بمثابة عودة قوية لشيرين إلى جمهورها، خاصة بعد الأزمة التي مرت بها مع طليقها حسام حبيب، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني، والأغنية تحمل في كلماتها الكثير من المعاني العميقة التي تعبر عن حالة الفنانة النفسية خلال الفترة الماضية، وحاولت من خلالها أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة.

يوتيوب يحذف أغنية بتمنى أنساك

ولكن المفاجأة كانت في حذف أغنية "بتمنى أنساك" من على منصة يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحها، وذلك بسبب خلافات قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، هذا الحذف أثار حفيظة جمهور شيرين، الذين عبروا عن غضبهم من هذا القرار، وطالبوا بإعادة الأغنية إلى المنصة، وبعد ضجة كبيرة، قررت إدارة يوتيوب إعادة الأغنية إلى منصتها، مما أثار فرحة كبيرة لدى جمهور شيرين الذين احتفلوا بهذه العودة.

أغنية بتمنى أنساك عودة قوية لشيرين

تعتبر أغنية "بتمنى أنساك" أكثر من مجرد أغنية، فهى رسالة أمل وتفاؤل من شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها، رسالة تؤكد على قدرتها على تجاوز الصعاب والعودة أقوى من قبل، والأغنية تحمل في طياتها الكثير من المشاعر الإنسانية، والتي تجعلها قريبة من قلوب المستمعين.