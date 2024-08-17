نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي يعايد تامر حسني بيوم ميلاده.. ماذا قال ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمد هنيدي على تهنئة تامر حسني بيوم ميلاده وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري حيث نشر صورة تجمعه بتامر حسني معلقًا: "كل سنة وانت طيب يا تموره".

بداية تامر حسني ومحمد هنيدي

شهد اللقاء الأول منذ ما يقرب من أكثر من 20 عام عند غناء تامر حسني في حفل النيل للمنوعات وهو شاب وسحر الجميع بصوته وهو ما جعل الفنان محمد هنيدي يقول في نهاية الحفل:ياجماعة كلنا سمعنا صوت حلو أوى النهاردة كلنا تشجعه".



أحدث أعمال محمد هنيدي



ويذكر ان أحدث أعمال محمد هنيدي هو فيلم "الإسترلينى"، حيث يقوم المخرج حسين المنباوى حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، استعدادًا للانطلاق في تصوير الفيلم في الفترة المقبلة بعد استكمال التفاصيل وتعاقد الفريق الفني والممثلين، وايضا ينتظر عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"، الذي يشارك فيه النجمة منى زكي، من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا، يشارك في بطولته أيضًا الفنانة لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبدالرسول.



آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد