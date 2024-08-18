نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يشيد بتنظيم مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب حمزة نمرة، عن مدى سعادته بإحياء حفل له في مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية تحت شعار “العالم علمين”، على مسرح «يو آرينا».

وعبر حمزة عن إعجابه الشديد بتنظيم الحفل ومشاركته في فعاليات المهرجان معلقًا إنه شرف كبير له المشاركة في حفل على مسرح «يو آرينا» مشيرًا إلى أن تمت الفاعليات على أعلى مستوى، وأثبت جدارته وسط مهرجانات كثيرة على مستوى الوطن العربي.

وتابع حمزة، خلال لقائه عبر قناة «دي إم سي»، أنه حريص على أداء الأغاني المميزة لدى الجماهير، وأن تخرج الجماهير كلها سعيدة، وسط أجواء رائعة لشاطئ مدينة العلمين الجديدة، وتنظيم مميز من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف: “شواطئ مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكل عام، من أحسن وأجمل الشواطئ على مستوى العالم".