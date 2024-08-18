انت الأن تتابع خبر الدكتورة خلود ترد على انتقادات عدم تحدث أولادها العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الدكتورة خلود عن صمتها ردًا على الانتقادات التي طالتها، بعد تكرار تحدث أولادها بلغة أجنبية، وعدم تحدثهم باللغة العربية التي هي لغتهم الأم، وبررت الفاشينستا الكويتية وخبيرة التجميل الشهيرة هذه القصة، التي كشفت أن وراءها عدة أسباب.



وعبر حسابها على سناب شات، ردت خلود على تساؤلات حملت فضولاً لمعرفة سبب تحدث أولادها بلهجة هندية، وعدم التطرق للحديث باللغة العربية، مؤكدة أن أول سبب قوي وراء هذه القصة، هو ارتيادهم لمدرسة بريطانية، بالتالي فإنهم لا يتحدثون فيها سوى بالإنجليزية.



وتابعت خلود موضحة أن منزلها أيضاً تعمل به العديد من العاملات من مختلف الجنسيات من الفلبين والهند وغيرها، أما هي وزوجها أمين غباشي، فيتحدثان اللهجة الكويتية، ولذلك فإن لهجة أطفالها عبارة عن "ميكس بالخلاط" بحسب ما وصفت، وأوضحت الفاشينستا أن الأولاد بحاجة فقط إلى بعض المرونة لتعلم اللغة العربية واللهجة الكويتية.



وأضافت الدكتورة خلود: "أنا ما أضغط عليهم، وبشوف التعليقات اللي يقول أصحابها أولادك يتكلمون هندي وأصلهم هندي، قول يا باشا هالتعليقات تضحكني كثيراً" .