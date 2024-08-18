انت الأن تتابع خبر منى واصف تكشف وصيتها قبل الموت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية منى واصف عن وصيتها بعد رحيلها، مشيرة إلى أن هناك سوء تفاهم حدث من قبل عندما تحدثت حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنه في حال عاد بها الزمن هناك قرار كانت تتمنى أن تتخذه في حياتها، وتحدثت في الوقت ذاته عن أمومتها لابنها الوحيد عمار.



وأوضحت منى واصف خلال لقاء تلفزيونية، أنها تتمنى أن تموت عندما يكون ابنها عمار معها، أو أن يكون معها أحد من عائلتها كي لا تموت بمفردها، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أكثر من ذلك.



وأضافت أن حديثها السابق عن أمنيتها أن تدفن فوق والدتها تم فهمه بطريقة خاطئة خاصة أن والدتها مدفونة في مقابل عائلة والدها المسلم، وليس بمقبرة مسيحية، مشيرة إلى أن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً وقتها.



وأشارت إلى أنه بسبب صعوبة دفنها في قبر والدتها فهي يمكن أن تدفن في مقبرة زوجها وحماتها، موضحة أن البعض يقول إنه لا يجوز أن تدفن مع زوجها الراحل، مشددة على أنها لا تعلم صحة هذا الأمر: "ولا أعلم عن الأمر، ولكن لا أملك أي وصية ثانية".



وحول خوفها على ابنها عمار حتى الآن، قالت منى واصف: "صار رجل وقرارته بأيده، وتزوج مثل ما بده، وراح على أمريكا مثل ما بده، بس انا من جواتي بخاف كأم، رغم أنه صار رجل ويتحمل مسئوليته بس ابني".



وتابعت: "كنت بتمنى ما أخسر ابني، لأنه شاب جميل ذكي جدا ومثقف وبخاف عليه، وهو يعرف، بقوله بحبك بس".



وتحدثت منى واصف عن حقيقة شعورها بالوحدة، مؤكدة أنها لا تشعر بهذا الأمر الآن، إلا أنها لا تتمنى أن تصاب بالمرض، وتبقى بمفردها قائلة: "أفظع شيء أنك تمرضي ما تلاقي حدا جمبك، الوحدة حلوة لأن من يقرأ لا يشعر بالوحدة والكتاب أعظم رفيق، وما بقدر استغنى عن الكتب أو السباحة".



وكشفت منى واصف عن عمرها، مؤكدة أنها لا تخجل من هذا الأمر: "أنا بحمد رب العالمين أني للآن بقوم أعمل شيء بنفسي، وعمري 81 عاماً، وما بدي بطل قول عمري، والعمر رقم وحاسة إني عمري 30 أو 40 عاماً" .