انت الأن تتابع خبر بطلة المسلسل التركي حب للإيجار تحتفل بعيد ميلادها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الممثلة التركية إلتشين سانجو، نجمة المسلسل التركي "حب للإيجار"، والذي عرض في عام 2015، بعيد ميلادها الـ39 في حفل بسيط بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها.



احتفلت إلتشين سانجو، والتي بلغت من العمر 39 عاماً، مع أصدقائها المقربين، وشاركت العديد من صور الاحتفال ولقطات من السهرة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث تفاعل متابعيها مع الصور معربين عن اعجابهم بطرافة وعفوية الصور.



وكتبت إلتشين سانجو في منشورها: "لقد كان النمو والتعلم والمشاركة أعظم هدية لي، أتمنى أن نحظى جميعاً بأوقات مليئة بالحب والسلام والسعادة في قلوبنا، أنا سعيدة فلقد جاء العام الجديد بشكل جيد للغاية".



جاء من بين الحضور الفنان صالح بادمجي، الذي لعب دور البطولة مع إلتشين سانجو في المسلسل التلفزيوني Kiralık Aşk منذ سنوات، وزوجته إيمير أوزغون لم يتركا صديقهما بمفردها في عيد ميلادها.



في سياق متصل تحدثت إلتشين سانجو عن عيد ميلادها خلال تصريحات صحفية بعد الاحتفال، وقالت الممثلة إلتشين سانجو، البالغة من العمر 39 عاماً: "أقضي أفضل وقت في حياتي، أصبحت أفكر بشكل أجمل، هناك شعور بالارتياح".



في سياق آخر كان الموقع التركي الشهير "Gecce" والمتخصص في أخبار المشاهير والنجوم الأتراك قد أعلن عن نتائج الاستفتاء الذي قام بالإعلان عنه الخاص بالممثلة التركية الأكثر أناقة، وذلك بعد فترة من طرح الاستفتاء على الموقع للجمهور من أجل التصويت على هذا الأمر، واحتلت النجمة ألتشين سانجو نجمة مسلسل "حب للإيجار" المرتبة الثانية بنسبة تصويت بلغت 31 % .