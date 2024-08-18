ندوة تثقيفية حول مسار العائلة المقدسة ودوره في توثيق التراث والهوية بمسرح السامر

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، في إطار برامج وزارة الثقافة، ندوة تثقيفية بعنوان "مسار العائلة المقدسة ودوره في توثيق التراث القبطي والهوية المصرية بين الماضي والحاضر"،ستقام الندوة في مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء بعد غد الثلاثاء، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

مشاركون وخبراء في الندوة

يشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء، منهم د. إسحق إبراهيم عجبان، عميد معهد الدراسات القبطية وأستاذ التاريخ القبطي، د. فيروز محمود حسن، أستاذ جغرافية العمران بكلية البنات جامعة عين شمس، د. وائل محمد المتولي، مدرس نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ود. أسماء علي صادق الخولي، باحثة دكتوراه بكلية البنات جامعة عين شمس.

محاور الندوة الرئيسية

ستتناول الندوة مجموعة من المحاور المهمة، منها رحلة العائلة المقدسة كتراث مادي وغير مادي، ومسار العائلة المقدسة بين الواقع والمأمول، سيتم تقديم مدينة الفرما كنموذج من التراث القبطي، بالإضافة إلى دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في توثيق مسار رحلة العائلة المقدسة، كما ستناقش الندوة جوانب مختلفة لرحلة العائلة المقدسة بين الزمان والمكان.

تنظيم وإشراف

الندوة تأتي بتنظيم من الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، برئاسة د. الشيماء الصعيدي، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

بعثات ميدانية لتوثيق مسار العائلة المقدسة

في إطار الجهود المستمرة لتوثيق مسار العائلة المقدسة، أطلقت هيئة قصور الثقافة مؤخرًا عدة بعثات ميدانية، منها بعثات إلى محافظتي المنيا وأسيوط.

كما تم تنفيذ ورش حكي شعبي وفنون تشكيلية مستوحاة من الحكايات بكنائس مصر القديمة مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة مار مرقص وكنيسة البابا كيرلس.

كما أُرسلت بعثة ميدانية إلى دمياط لتوثيق حرفها، تمهيدًا لإعداد كتاب "أطلس الحرف الشعبية".