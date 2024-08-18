نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل بلقيس في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة بلقيس لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في المغرب، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" أهلي وعائلتي الكبيرة في المغرب التقيكم في ليلة لن تنسى إن شاء الله في المضيق بتاريخ 20 أغسطس نشوفكم على ألف خير يا أحبائي، وأوعدكم بشئ يليق بمقامكم الغالي في قلبي وبإذن الله معا سنكسر حاجز أكبر جمهور حضر ليا على الإطلاق".



تعليقات الجمهور على منشور بلقيس



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال بلقيس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بلقيس أغنية حالة جديدة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي



كلمات أغنية حالة جديدة

شوي شوي عليهم، عطني صوت، جيبو لي

بلقيس شوي شوي عليهم، عطني صوت، جيبو لي

She's a monster

Eh، I say "يدي معاك"

Yah، she's a monster

Eh، I say "يدي معاك"

اللي حصلّي ما حصَل بعمره فيني

بالنسبه للهوى، أنا حاله جديده

ولا أدْري شلّي صار أنا والله فيني

ولا تَدَرُّج أو مُقدمه مفيده

ددم، ددم، أنا ليه قلبي إذا شافه ليه؟

ددم، ددم، أنا كلْما أنا أوله عليه

ددم، ددم، وإذا مرْ يوم أنا ما شفته فيه

ددم، ددم، وإذا وسوست وقلت ما أبيه

ددم، ددم، أنا ليه قلبي إذا شافه ليه؟

ددم، ددم، أنا كلْما أنا أوله عليه

ددم، ددم، وإذا مرْ يوم أنا ما شفته فيه

ددم، ددم، وإذا وسوست وقلت ما أبيه

دقا، دقا، إسمع دقات قلبي مين شافك

أحبك أنا وأغليك أكثر من أهلك وناسك

أنتظر الأحد، الإثنين، ثلاث، أربعاء، ولا الخميس

شوفولي حل معاك، الميه الحين يا بلقيس

ددم، ددم، ما يهزني أنا أحد بالعادة

ددم، ددم، أعترف قلبي انسرق مني يا سادة

ددم، ددم، قبا، ددم، قبا، ايش أسوي الحين؟

ددم، ددم، اسمع يلا بيه شا يقول؟

إذا ما هو غرام، إذا مو حُب هذا

إذا ما هو الهوى، إذا مو عشقٍ، ماذا؟

يَكونُ قَدْ أصابَني أنا وَقَلبي

لماذا كُلَّما رأَيْتُه؟ لماذا؟

ددم، ددم، إذا شفته معَ غيري أَحَد

ددم، ددم، إذا حسيت أنا، إنَّه ابتعَد

ددم، ددم، وإذا ضاق ومَعَ نفسه قَعَد

ددم، ددم، وإذا رَدْ إبتسَم، ددم بَعَد

ددم، ددم، إذا شفته معَ غيري أَحَد

ددم، ددم، إذا حسيت أنا، إنَّه ابتعَد

ددم، ددم، وإذا ضاق ومَعَ نفسه قَعَد

ددم، ددم، ايه ايه ايه ايه ايه

