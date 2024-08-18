أصالة نصري تتألق في ختام مهرجان قرطاج الدولي.. إطلالة ساحرة وأغاني مميزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة أصالة نصري حفلًا غنائيًا مميزًا ليلة أمس السبت 17 أغسطس، في ختام فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس. وظهرت أصالة خلال الحفل بفستان أنيق وطويل يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية.

أداء مميز وتفاعل كبير مع الجمهور

قدمت أصالة نصري خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور التونسي. من بين الأغاني التي أدتها: "سامحتك كتير"، "يا مجنون"، "آسفة شوفلك غيري"، و"إنسان". كما حرصت على إهداء أغنية "فلسطين عربية" للشعب الفلسطيني، في لفتة نالت استحسان الحضور.

إطلاق ألبوم جديد: "ثم أنا"

تزامنًا مع هذا الحفل، أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات 5 أغاني جديدة من ألبوم أصالة نصري الذي يحمل عنوان "ثم أنا". وقد تم طرح كليب أغنية "إنسان" في منتصف شهر يونيو الماضي.

أغاني الألبوم الجديد

الأغاني التي تم طرحها من ألبوم "ثم أنا" تشمل: "الكرسي"، كلمات خلف الخلف، ألحان جمانة جمال، توزيع موسيقي عصام الشريطي، "كلك لهم"، كلمات رحاب، ألحان نواف عبدالله، توزيع موسيقي عدنان عبدالله، "أمان أمان"، كلمات ضياء الميالي، ألحان نصرت بدر، توزيع موسيقي أمجد أجعاتي، "ما تهون"، كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم، "ثم أنا"، كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد سعيد، توزيع موسيقي مصطفى قاسم.

لحظات طريفة مع الجمهور

خلال الحفل، ظهرت أصالة نصري في مقطع فيديو وهي تداعب جمهورها قائلة: "ماشي حالي كويس شكلي؟"، لتتعالى صيحات الحضور تجاوبًا مع هذه اللفتة العفوية من الفنانة، مما أضفى جوًا من المرح والسعادة على ختام المهرجان.