مهرجان القاهرة السينمائي ينعي رحيل النجم الأيقونة آلان ديلون

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أحمد جودة - القاهرة - تنعي إدارة مهرجان القاهرة السينمائى برئاسة الفنان حسين فهمي، النجم الفرنسى الكبير، وأحد أيقونات السينما العالمية آلان ديلون الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد رحلة عطاء استمرت ستون عامًا، قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة والملهمة ، ولعب دور البطولة في أعظم الأفلام الأوروبية، خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

معلومات عن النجم الفرنسي آلان ديلون

وقدم "ديلون" عدد من الأفلام تجمع بين التميز الفني والنجاح التجاري،مع ألمع الأسماء فى صناعة السينما،كما قدم أعمالا من إخراج أكبر الأسماء في صناعة الأفلام مثل انطونيونى،و فيسكونتي،و وجودار، وعاش على الشاشة أفضل قصص الحب مع الممثلات (ميرايدارك، رومي شنايدر، كلوديا كاردينال، أورسولا أندريس، مونيكا فيتي).

إتخذ ديلون دائمًا خيارات قوية فى أفلامه مثل " الساموراى "،"بورسالينو"،"التوليب الأسود" "زورو"، "نون الأرجواني".

جوائز حصل عليها

حصل ألان ديلون على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين عام 1995، كما كرمه مهرجان القاهرة السينما الدولى في دورتها لـ 23 عام 1999، ومنحه مهرجان كان السينمائى السينمائي الدولي، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عام 2019.

وقد ترشح النجم الفرنسي آلان ديلون لجائزة "جولدن جلوب" مرة واحدة عام 1964، وفاز بجائزة سيزار لأفضل ممثل عام 1985.