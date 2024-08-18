نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه..مسلسل "عمر أفندي" لـ أحمد حاتم يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل ساعات قليلة من بداية عرض أولى حلقات العمل اليوم الأحد، على شاشة قناة "On” ، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

تفاصيل مسلسل "عمر أفندي"





وقد كشفت قناة "ON”،خلال الأيام الماضية، عن موعد بداية عرض مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، المكون من 10 حلقات، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"



ويشارك في بطولته بجانب عمر أفندي أحمد حاتم، عدد من الفنانين منهم رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي حول 3 شخصيات أساسية هي أحمد حاتم، وتجمعه قصة حب مع آية سماحة، ولكنه يعود بالزمن بطريقة مشوقة تجعله يدخل في غرام رانيا يوسف في الأربعينيات، ليدخل معها في علاقة ويخون آية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.