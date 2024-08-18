تفاصيل حفل الموسيقار خالد الكمار في مهرجان الصيف الدولي لمكتبة الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقيم الموسيقار خالد الكمار أولى حفلاته الموسيقية تحت عنوان "شرقيات من موسيقاه الدرامية"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي لمكتبة الإسكندرية في دورته الحادية والعشرين والتي تستمر فعالياتها من 1 حتى 31 أغسطس.



تركز التيمة الرئيسية للحفل على الموسيقى الشرقية، حيث ستعزف الفرق الموسيقية مجموعة من أعمال خالد الكمار الدرامية والسينمائية من بينها فاتن أمل حربي، والاختيار، ومن أجل زيكو، وليه لأ، وقابيل.

مشاركة أحمد أمين

ويشارك في الحفل النجم أحمد أمين الذي سيلقي قصيدة حتى تحترق النجوم من مسلسل ما وراء الطبيعة في أحد فقرات الحفل، كما ستشارك المطربة الشابة نوران أبو طالب بالغناء في فقرة أخرى. يقام الحفل بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية برئاسة شادي عبد السلام.

يقام الحفل يوم الإثنين 19 أغسطس بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، الساعة 8:30 مساءً.

مهرجان الصيف الدولي هو فعالية سنوية تنظمها مكتبة الإسكندرية، وتأتي دورة هذا العام بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول هي مصر وتونس وألمانيا وفرنسا والبرتغال وأمريكا.

خالد الكمار



خالد الكمار مؤلف موسيقى حائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية، قدم مجموعة من الأعمال الناجحة التي تعاون فيها مع أهم الأسماء في صناعة السينما والدراما في مصر والوطن العربي، كان آخرها مسلسل عتبات البهجة مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والمسلسل السوري ولاد بديعة من بطولة نجوم الدراما السورية سلافة معمار، وسامر إسماعيل ومن إخراج رشا شربتجي.