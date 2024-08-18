راغب علامة وزوجتة يعلقان على خبر الانفصال

انت الأن تتابع خبر راغب علامة يعلقان على خبر الانفصال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنان اللبناني راغب علامة وزوجته جيهان خلال تناولهما معجنات، على هامش الحفل الذي أحياه الأخير في منطقة فقرا في قضاء كسروان.



وتحدث الثنائي عن الشائعات التي تلاحق علاقتهما، إذ أكد راغب علامة أنه يتمتع بالخبرة اللازمة التي تساعده في الرد على الشائعات، وعلق: إذا بدنا نرد على الشائعات ما منشتغل.



في حين ردت زوجته جيهان علامة قائلة: ليس لدي وقت كي أوجه أي كلمة لمطلقي تلك الشائعات، والفيديوهات الرومانسية التي تنتشر تسلط الضوء على حقيقة علاقتنا، هذا هو الواقع الذي نعيشه، ومن يرد الحديث عكس الحقيقة فهو حر.



كما عبّر علامة عن سعادته بالنجاح الذي حققه حفله الأخير في منطقة "فقرا"، الذي نظمته شركة pgm production، مؤكداً إصرار اللبنانيين على العيش بسعادة على الرغم من الحرب التي تشن في جنوب لبنان، وقال: شجعت أصدقائي على زيارة لبنان، وتحدثت معهم عن محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه صورة البلد .