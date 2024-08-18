انت الأن تتابع خبر تجدد الخلافات بين سيرين عبد النور وماغي بوغصن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، محركات البحث والترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شاركت مع متابعيها منشور جاء فيه تعريف النضج.



وقالت سيرين عبد النور: النضج هو أن تتعلم الابتعاد عن الأشخاص والمواقف التي تهدد راحة بالك أو احترامك لذاتك أو قيمك أو أخلاقك أو قيمتك الذاتية



وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع تكهنات الجمهور منذ أيام عن عودة الخلاف بينها وبين ماغي بوغصن، حيث تم ربط هذه الكلمات بالجدل الدائر بين النجمتين، ما دفع البعض إلى اعتبارها ردًا غير مباشر من سيرين على الموقف الأخير .



و كانت صورة ماغي بو غصن مع المخرج كميل طانيوس من حفل عشاء جمعهما الأسبوع الماضي قد أثارت جدلًا واسعًا بعد أن أعادت ماغي نشرها على ستوري حسابها في إنستقرام، حيث ظهرت سيرين عبد النور على شاشة خلفهما، ووضع قلب أبيض يغطي وجه سيرين .