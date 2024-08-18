نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. هشام هلال مؤلف العتاولة يعتذر عن الجزء الثاني لهذه الأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد فريق عمل مسلسل العتاولة استئناف تحضيرات الجزء الثاني من المسلسل استعداد لعرض خلال موسم رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في سباق رمضان الماضي.



وكشف المؤلف هشام هلال في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن أسباب اعتذاره عن استكمال تجربة التأليف في الجزء الثاني.



وقال هشام هلال:" اعتذرت لسببين الأول أنني تعاقدت على عمل درامي في موسم رمضان 2025 قبل معرفتي برغبة عمل جزء ثاني من العتاولة، والسبب الثاني اني مبشجعش أبدًا فكرة الأجزاء الثانية في الدراما التلفزيونية ولما طلبوا في الجزء الأول النهاية تكون مفتوحة عملتها لكن كانت نيتي اني معملش جزء ثاني ".

أحداث مسلسل العتاولة الجزء الأول

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة

مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.



عمل جديد في انتظار هشام هلال

وينتظر هشام هلال خلال هذه الفترة عرض مسلسل جديد بعنوان "سراب" مع النجم خالد النبوي ويسرا اللوزي هاني عادل ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وديامان بوعبود، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، ويعمل خالد النبوي خلال الأحداث في البورصة، والذي يتم الكشف خلاله عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه.