محمود العزازي: كان حلمي منذ سنوات تجسيد شخصية الزعيم عادل إمام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان "محمود العزازي" في حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الأحد عن سبب تجسيده لشخصية الزعيم عادل إمام في مسرحية "نوستالجيا 80/90".

قائلًا: "كان حلمي من وانا صغير ان أجسد شخصية الفنان عادل إمام وكان هدف بالنسبالي على مدار سنوات كتير".

وأضاف ان الدور نال إعجاب الجماهير واثار الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.



واستكمل إنه ضمن نجاح تجسيده للشخصية عندما أرسل له الفنان عادل إمام رسالة إشادة من خلال الماكير الخاص به يشيد فيها بأدائه عندما شاهد فيديوهاته وهو يجسد شخصيته.

وتابع الفنان محمود العزازي أنه ظلم عندما قام بدور عبد الحليم حافظ في فيلم سمير وشهير وبهير، وتم حصره في ادوار تقليد الفنانين ولم يتعرف عليه الجمهور بشكل صحيح.

لافتًا إنه لا يجيد تقليد الفنانين انما يذاكر لغة الجسد للشخصية ..