نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة..تامر حسني يشكر أهالي شبرا على أجواء الأحتفال بعيد ننميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل تامر حسني خلال هذه الفترة استئناف تصوير مسلسل ري ستارت استعداد لطرحه خلال موسم رأس السنة، وقام تامر وفريق العمل بالذهاب إلى منطقة شبرا لتصوير مشاهد بها.



التفاف الجمهور حول تامر والاحتفال به



وأثناء التصوير تعرض تامر حسني لزحام شديد والتفاف الجمهور حوله مطالبين التصوير معه كما أنهم قدموا له تورتة عيد ميلاد وغناء كل سنة وانت طيب والتقاط الصور التذكارية معه.



رسالة تامر حسني لأهل شبرا



نشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفيديو معلقّا:"ده مش تصوير مشهد فرح في الفيلم ده إحتفال من أجمل الإحتفالات اللي حصلتلي في حياتي من شعب شبرا العظيم الجميل الطيب شكرًا لكل أهالي المنطقه اللي احتفلوا بيا إمبارح بجد فرحتوني من قلبي وكنت حاسس إني وسط أهلي والله".



تفاصيل ري ستارت





فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x