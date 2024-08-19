نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات الطفولة مع خاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد الفنان أحمد الفيشاوي صور له ما بين الطفولة والكبر مع شقيق والدته سمية الالفي من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "

كتب أحمد الفيشاوي:'الصورة الأولي من ذكريات العائلة مع خالي الفي وزوجته والصورة الثانية من اول عمل لي مع ألفي كمدير أعمالي سنه ٢٠١٨ من خلف كواليس بالعربي SNL.

تابع:' وعلى رأي المثل الخال والد ودلوقتي ابتديت استوعب أن دي حقيقة وانا ماليش غيرك بعد روقا رحمة الله عليه بحبكم وشكرا على اهتمامكم بيا وحبكم ليا

كشف المنتج أيمن يوسف، عن تعاونه مع الفنان أحمد الفيشاوي لتقديم بطولة مسلسل “سفاح التجمع”، والذي يرصد قضية القاتل كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ “سفاح التجمع”.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة المنتج أيمن يوسف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن الفنان أحمد الفيشاوي على تقديم بطولة “سفاح التجمع”، وكتبت: “سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا”.

كان آخر أعماله فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.