بعد وفاته... تعرف على أبرز المعلومات عن جون أبريا

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفي الممثل الأمريكي جون أبريا بطل فيلم The Godfather عن عمر يناهز 83 عاما، في لوس أنجلوس، وفق ما أكده مدير أعماله.





و اشتهر جون بتقديم دوره في الجزء الثاني من سلسلة أفلام The Godfather، والمسلسل الكوميدي Full House الذي عرض على مدار 8 مواسم.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن جون أبريا

نشأة جون أبريا

ولد جون أبريا عام 1941 لأبوين مهاجرين إيطاليين في نيو جيرسي، وقضى جزءا من سنواته الأولى في إيطاليا قبل أن تستقر عائلته مرة أخرى في الولايات المتحدة.

في أوائل الستينيات، انطلق لمتابعة شغفه بالتمثيل، والتحق بفصول تمثيل في نيويورك حتى حصل على دور في فيلم ستيف ماكوين الكلاسيكي Bullitt عام 1968، حيث لعب دور كيلر.



أبرز محطاته الفنية

بدأ جون أبريا بدايته عندما تم اختياره لدور تيسيو الشاب في فيلم "The Godfather Part II" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا.

بعد مشاركته في المسلسل الكوميدي التلفزيوني "The Montefuscos" عام 1975 (الذي يدور حول عشاء الأحد الأسبوعي لعائلة إيطالية أمريكية تعيش في كونيتيكت)، شارك في فيلم تايلور هاكفورد الأول، "The Idolmaker".