قريبًا.. سامو زين يطرح رابع أغنيات ألبوم "الحب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان سامو زين خلال الفترة الحالية إنتعاشة فنية قوية حيث أنه يطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الحب" ويتكون الألبوم الجديد من 12 أغنية قد طُرح منهم حتي الآن 3 اغاني وهم (الحب، كارثة، القبول نعمه) وقد لقوا إشادات واسعة من الجمهور منذ الوهلة الأولي الذي طرحوا فيها.

ويستعد سامو زين لطرح أغنية جديدة من الألبوم وقد تبين من البرومو الخاص بها أنها أغنية تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه الجمهور ويفضله من الفنان سامو زين، ومن المقرر أن تطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال الفنان سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان سامو زين مؤخرًا ثالث أغنيات ألبوم "الحب" الذي تحمل اسم "القبول نعمه" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وأغنية "القبول نعمه" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية "القبول نعمه" لـ سامو زين

القبول نعمه

وانت القبول عندك زياده حبتين

كل حاجة طِعمة

تستاهل الواحد يحبك مرتين

كل يوم أحلى

حد يقولي الجمال ده ألاقي زيه فين

عيني عالسحله

اللي اتسحالها قلبي من اول يومين

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع

العيون طلقه

مين بس يقدر عالجمال ده قولي مين

اه يا ليله زرقا

كان قلبي في الشمال حركتو لليمين

بالراحة عليا

انا مش قد الدلع ده كله عالعموم

حظي في ايديا

منا مش هشوف زي القمر ده كل يوم

مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك

أول ما انساك برجعلك تاني وبشتقلك

رسيني معاك على بر يا عم المدلع

يا جميل يا تقيل من فضلك ميل ريح قلبي

أنا ليل ونهار بنهار لما تكون مش جنبي

إلحقني عشان باب النجار شكلو مخلع