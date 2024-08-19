نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الحجار ونادية مصطفي نجوم الليلة السابعة من مهرجان القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ٣٢ الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حيث يقام حفلين للنجم على الحجار والنجمة نادية مصطفى مساء الأربعاء ٢١ اغسطس علي مسرح المحكى.





ففي الثامنة مساءًا تقدم الفنانه الكبيرة ناديه مصطفى بمصاحبة فرقتها باقة من أشهر أغانيها التى ساهمت فى نجاحها وشهرتها منها "مسافات،الصلح خير، جاي في ايه،قولها انت،سلامات،يحلها الحلال وغيرها.

الحفل الثانية

وفى العاشرة يختتم الليلة الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد فرج حيث يشدو بنخبة من أعماله الغنائية وتترات المسلسلات الشهيرة التى قدمها خلال مسيرته الفنية منها في هويد الليل، عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل ، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، لو تعرفى، على قد ما حبينا وبوابة الحلوانى.