منة شلبي: سيناريو "الهوى سلطان" سبب مشاركتي في الفيلم.. وهذه حقيقة وجود جزء ثان من "أحلى الأوقات"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة منة شلبي، عن سر انجذابها للمشاركة في فيلم "الهوى سلطان"، قائلة السيناريو أول شيء شدني للمشاركة بمجرد قراءتي له، فهو فيلم لطيف وبسيط والشخصية التي أؤديها جميلة جدا فهي بنت تعمل في جهة حكومية تربطها علاقة صداقة قوية بالشخصية التي يؤديها أحمد داود خلال الفيلم، تربوا سويا وكبرا معا ثم تحدث العديد من الأشياء التي لا أستطيع ذكرها الآن حتى لا أحرق العمل ولكنها شخصية بسيطة وصادقة ولا تريد الكثير من الدنيا لذلك تحمست جدا للعمل وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور

كما تحدثت خلال تصريحات صحفية عن كواليس العمل في الفيلم، مشيرة إلى أنها كانت ممتعة للغاية، موضحة: "فأنا تربطني علاقة بكل من شارك في الفيلم سواء أمام الكاميرات أو خلفها، أحمد داود صديق عزيز منذ زمن وأحب العمل معه وأحترمه فهو شخص محترف ويعشق العمل ويركز في كل التفاصيل، وأحمدخالد صالح أيضا أحب العمل معه جدا وتربطني علاقة بعائلته ووالده المرحوم الفنان خالد صالح وجيهان الشماشرجي فنانة جميلة وأحببت العمل معها، لذلك كل التفاصيل في الفيلم كانت رائعة والفنان عماد رشاد تربطني به علاقة أسرية منذ الصغر فكنت أذهب عندهم في البيت دائما وزوجته أعتبرها مثل أمي لذلك أحببت العمل معه جدا.

في سياق آخر ردت على الأقاويل بشأن وجود جزء ثان من فيلم “أحلى الأوقات” قائلة: "لا أعتقد أن يكون هناك جزء ثان من الفيلم بعد وفاة خالد صالح وسامي العدل واعتزال حنان ترك من التمثيل، كما أنه لم يحدثني أحد بشأن هذا الموضوع".