مسرح 23 يوليو بالمحلة يستضيف احتفالات ثقافة الغربية باليوم العالمي للشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى احتفالات فرع ثقافة الغربية باليوم العالمي للشباب، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

افتتاح معرض فني للفنون التشكيلية

بدأت الفعاليات التي شارك فيها مسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصري ثقافة المحلة الكبرى، وغزل المحلة بافتتاح معرض فني للفنون التشكيلية، للفنان السيد مصطفى، وتفقد الحضور الجناح الخاص بمعرض المنتجات والحرف والمشغولات اليدوية للفنانة منى رضا، وضم أعمال الخرز، والكروشيه، والسيرما.

عرض لفيلم تسجيلي عن جهود الدولة المصرية

وشهدت الفعاليات عرضًا لفيلم تسجيلي عن جهود الدولة المصرية في ملف تمكين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية، وكرم وائل شاهين مدير عام الثقافة بالغربية عددًا من النماذج الشبابية الناجحة في المحافظة، وهم د. الحسن حشاد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، ومدرب التنمية البشرية، شادي البيلي، والطفلة "سارة"، بطلة ذوي الهمم في لعبة الكراتيه على مستوى الجمهورية، وأميرة عبد العظيم، من الكوادر الشبابية بالمحافظة.

أبرز الفقرات

واختتمت الاحتفالات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بكلمة مدير عام الثقافة، أكد خلالها ضرورة السعي الجاد من شباب مصر نحو التطوير وتعلم المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، فيما قدمت فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، بقيادة الفنان عمر البدري، فاصلًا منوعًا من الفقرات الاستعراضية، التي عبرت من خلالها عن فلكلور المحافظة، وشهد الحفل تألقا لافتا من فرقة "مواهب شابة"، وقدم أعضاء الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان المايسترو طارق أحمد عددًا من أغاني زمن الفن الجميل.

