أحمد بدير يكشف عن موهبة غنائية في فيديو نادر ويعبر عن فخره بتكريمه في مهرجان المسرح القومي

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقطة نادرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الفنان أحمد بدير في حوار قديم مع الإعلامي طارق حبيب حيث كشف جانب غير معروف من مواهبه، بجانب التمثيل.

وفي هذا الفيديو، أبهر بدير جمهوره بغنائه لأغنية "لو كان الأمر أمري" للفنان الراحل محرم فؤاد، مما لفت الأنظار وأثار دهشة المتابعين.

موهبة أحمد بدير الغنائية

في الفيديو المتداول، قدم أحمد بدير أغنية "لو كان الأمر أمري" بإحساس عالٍ وأداء مميز، مما أثار إعجاب ودهشة من شاهدوا الفيديو، تفاعل الجمهور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بموهبة بدير الغنائية التي لم تكن معروفة لدى الكثيرين، أثبت هذا الفيديو أن أحمد بدير ليس مجرد ممثل بارع بل يمتلك أيضًا موهبة غنائية قوية.

تكريم مستحق في مهرجان المسرح القومي

إلى جانب الكشف موهبته الغنائية، أعرب أحمد بدير عن سعادته الكبيرة بتكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري. وأشار بدير إلى فخره الشديد بالحصول على هذا التكريم المرموق، ووجه رسالة تقدير واحترام لسيدة المسرح المصري، الفنانة القديرة سميحة أيوب، قائلًا: "ربنا يديكي الصحة، سميحة أيوب سيدة المسرح وأيقونة نعتز بها جميعًا".

وأضاف بدير تهانيه لكل من تم تكريمهم خلال المهرجان، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث الفني في دعم وتكريم المسرحيين المصريين.

مهرجان المسرح القومي: احتفاء بالفن والمسرح

يعد المهرجان القومي للمسرح المصري من أهم الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، وتقام دورته الحالية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وستقام فعاليات المهرجان على مسارح القاهرة خلال الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024.

يرأس الفنان محمد رياض اللجنة العليا للمهرجان، بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين والنقاد والمخرجين.

يضم المهرجان نخبة من الأعمال المسرحية المتميزة التي تعكس التطور الذي يشهده المسرح المصري.

رسالة فنية وفخر بالتكريم

تعد مشاركة أحمد بدير في مهرجان المسرح القومي وتكريمه فرصة لتسليط الضوء على مسيرته الفنية الغنية.

ويعكس هذا التكريم الاعتراف بموهبته وتاريخه الطويل في عالم التمثيل، إضافة إلى اكتشاف جوانب جديدة من شخصيته الفنية، يعتبر بدير واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في مجال الفن المصري، وهو يستحق بجدارة كل التقدير والتكريم.