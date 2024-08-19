نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيمان العاصي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة إيمان العاصي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن رأيها في أهمية السوشيال ميديا، من خلال لقائها في برنامج "عرب وود".

وقالت إيمان:"اتربيت أمشي في الشارع الناس تجري عليا، ماكنش فيه حاجة اسمها سوشيال ميديا، هي بتساعد ناس كتير ماكنتش عارفة توصل، وبقت فرصة أنهم يمثلوا وبينت موهبتهم، عندنا نجوم كتير شباب، السوشيال ميديا كانت عامل أنهم يظهروا".

آخر أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة "عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل "جعفر العمدة"

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية "عايدة" تقوم بدورها "زينة" وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.