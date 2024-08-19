انت الأن تتابع خبر جو أشقر يصف باميلا الكيك بالوحشي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الممثلة باكيلا الكيك الفنان جو أشقر خلال إحيائه حفلاً في فقرا، وقامت بالإقتراب من المسرح، فنزل وطلب منها الغناء، وقال "باميلا وحشي بالغناء، لتردّ عليه "عم تحكي عن حالك؟"



وأمسك أشقر بيدّ الكيك، وقال "أنا بدي إسمع غنية من باميلا".

مجدداً، تخوض باميلا الكيك تجربة المسلسلات المعرّبة المأخوذة عن فورما تركي. فبعد انسحاب اللبنانية ريتا حايك من مسلسل «إيزيل» الذي كان يفترض أن تتقاسم بطولته مع السوري باسل خياط، اتفق القائمون على المشروع الدرامي مع الكيك لتحلّ مكانها.وكان نجم باميلا قد لمع في الدراما المعرّبة بعدما لعبت بطولة مسلسلي «ع الحلوي والمرة» و«كريستال».



وكانت كاميرا «إيزيل» قد دارت قبل أيام في إسطنبول، ولكن العمل تجمّد فجأة بعد خلاف نشب بين حايك ومخرجي المسلسل، قبل أن تنسحب.

يذكر أنّه منذ الإعلان عن «إيزيل» الذي تنتجه وستعرضه شبكة mbc السعودية، واجهته مشكلات عدة أدّت إلى تأخير انطلاق التصوير. ومن بين الأسماء التي تشملها قائمة الأبطال، نذكر أيضاً: سامر المصري، وعباس النوري، ومجدي مشموشي، وزينة مكي، وسلطان ديب، وغيرهم.

وتدور القصة حول شاب يُدعى «إيزيل» يتعرّض لمكيدة من أصدقائه، فيدخل السجن لسنوات طويلة، ثم يخرج لاحقاً للانتقام منهم .